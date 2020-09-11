رئيس الفتح: النصر والهلال والأهلي يتنافسون على الحسن

كشف سعد العفالق، رئيس الفتح، عن دخول ناديي الهلال والأهلي في المنافسة مع النصر من أجل الحصول على خدمات علي الحسن، موضحا أن سبب توقف انتقال اللاعب في الأيام الماضية إلى النصر يعود إلى عدم الاتفاق على المقابل المادي من قبل علي الحسن.

وقال العفالق في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: ما حدث في موضوع علي الحسن، أن انتقاله إلى النصر مع زميله علي لاجامي كان بحاجة إلى السرعة، لأن النصر بحاجة إلى رفع قائمته الآسيوية، والمفاوضات جرت بشكل سريع مع لاجامي، لكن علي الحسن لم يتفق ووكيله مع النصر حول الأرقام المالية.

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وأضاف: ما زالت رغبة النصر قائمة بالتعاقد مع علي الحسن، كما جاء اتصال من الهلال والأهلي للحصول على خدمات الحسن، ولكن لم نتحدث في القيمة.

وحول الموسم الذي قدمه الفتح هذا الموسم، ذكر: عانينا من عدة مشاكل هذا الموسم، ومن الأخطاء التحكيمية، ونعمل على عدم التواجد في مثل هذا المركز مستقبلا.

وبخصوص تجديد عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، أوضح: جاء ذلك لأنه مدرب مجتهد تمكن من بث الروح في اللاعبين ونجح فنيا، وساهم في تقديم وجوه شابه، وهذه هي استراتيجية النادي، ورأينا أن خططه تتوافق مع النادي ونريد العمل على مشروع يمتد لسنوات، وأبرز ملامح هذا المشروع تطوير المواهب وصقلها وإبرازها على مستوى الفريق الأول، مع بناء فريق منافس.