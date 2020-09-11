شكرا لقرائتكم الشلهوب يودع الملاعب ويعتزل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدولي السعودي محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال، يوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم رسميا، وذلك بعد مسيرة استمرت 22 عاما في الملاعب.

ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ودع عبره الملاعب وقال خلاله: أحبكم كثيرا، إلى اللقاء.

وبدأ صاحب الـ "39 عاما" مسيرته مع الهلال في 1998، ولعب مع المنتخب السعودي أكثر من 10 سنوات.

ويعد من أكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب في السعودية بـ 33 بطولة، من ضمنها 8 بطولات دوري.