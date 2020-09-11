شكرا لقرائتكم الشلهوب.. سادس أكثر لاعبي العالم فوزاً بالبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اللاعب المخضرم محمد الشلهوب اعتزاله كرة القدم رسمياً، اليوم الخميس، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع نادي الهلال والمنتخب السعودي، وضعته سادس اللاعبين تتويجاً بالبطولات في القرن الحالي.

وودع النجم السعودي الملاعب وعلق حذاءه بعدما قاد فريقه الهلال إلى تحقيق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء، وذلك للمرة الـ 16 في تاريخ النادي الأزرق.

الشلهوب حاملا لقب الدوري

ونشر اللاعب البالغ "39 عاما" تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: أحبكم كثيرا، إلى اللقاء، وتضمنت التغريدة فيديو خروجه من أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

محمد الشلهوب خلال منافسات الموسم الحالي

ونجح الشلهوب في وضع بصمته عالميا ومحليا وذلك عبر الأرقام القياسية التي سجلها بقميص الهلال والأخضر السعودي، إذ يعد سادس أكثر لاعب تحقيقا للألقاب على مستوى العالم بـ "34 بطولة"، خلف المتصدر البرازيلي داني ألفيس صاحب الـ "41 لقبا"، والإسباني أندريس إنييستا "39"، ثم الأرجنتينيين ليونيل ميسي "37"، وماكسويل "37"، وخامسا المدافع الإسباني جيرارد بيكيه "36".

داني ألفيس الأكثر تتويجا

ويتساوى الشلهوب في المركز السادس مع المصري حسام عاشور والهولندي أريين روبين.

إذ حقق لقب الدوري السعودي مع الهلال في ثماني مناسبات، وكأس ولي العهد "11" مرة، بالإضافة إلى لقبي كأس الملك، وكأس السوبر السعودي مرتين، وكأس الاتحاد السعودي ثلاث مرات، إلى جانب لقبي دوري أبطال آسيا، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية، بالإضافة إلى كأس السوبر الآسيوي وكأس المؤسس السعودي، والبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس، وكأس السوبر المصري السعودي، ومع المنتخب السعودي فاز بلقب كأس الخليج العربي.

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مع المنتخب السعودي

كما يتواجد بالمركز الثالث على مستوى العالم في قائمة أكثر اللاعبين وفاءً لأنديتهم، بعدما أمضى مع الهلال 22 عاما وشهرين، ويأتي خلف الحارس الياباني هاتوشي سوغاتا ولاعب جبل طارق لي كاسكيارو.

الشلهوب في بداياته مع الهلال

وبالعودة إلى مسيرة اللاعب الخلوق والأكثر تحقيقا للألقاب في السعودية، فإنه لم يرتد أي قميص غير نادي الهلال والمنتخب السعودي، إذ التحق ببراعم الهلال في بداية التسعينات وتدرج في المراحل السنية، إلى أن وصل إلى الفريق الأول في منتصف 1998.

وعندما بلغ 20 عاما تم ضمه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول في عام 2000، وشارك لأول مرة ببطولة كأس آسيا بذات العام، ويمتلك في رصيده 27 هدفا مع الأخضر، ومثل منتخب بلاده في كأس العالم 2006، إضافة إلى 3 نسخ كأس آسيا.

أما على مستوى الإنجازات الفردية، تمكن من الفوز بجائزة هداف الدوري السعودي للموسم الرياضي 2009-2010 بـ 12 هدفا، وهو أول لاعب وسط يحقق الجائزة، وفاز أيضا بجائزة أفضل لاعب عربي واعد في 2000.

وبخصوص أرقامه في دوري المحترفين السعودي، شارك في 141 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 39 هدفا أيضا، وفي رصيده 67 مواجهة في دوري أبطال آسيا، أحرز فيها 11 هدفا وصنع 5.

ويعتبر الأرجنتيني غابرييل كالديرون أكثر مدرب منح الشلهوب دقائق لقب أعلى في مسابقة المحترفين، والنصر أكثر فريق لعب ضده الشلهوب في عصر الاحتراف بـ "12 مباراة".