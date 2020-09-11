"تم رفض إعارتي".. محمد عواد يعلن مصيره مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أن ناديه رفض عرض الباطن السعودي بالتعاقد معه على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه سيصب كامل تركيزه في الفترة الحالية مع الفريق الأبيض.

وقال عواد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "تم رفض الإعارة".

وأضاف: "أنا أؤكد أنني تحت أمر نادي الزمالك، وأتفهم قرار المستشار مرتضى منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة، لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".

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وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة دوري أبطال إفريقيا للنادي من أجل جماهير الزمالك العظيمة، جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي".

وكان الزمالك تلقى عرضا رسميا من الباطن لضم عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم، وتضمن العرض تكفل النادي السعودي براتب الحارس خلال الموسم الذي سيقضيه بصفوفه.

يُذكر أن عواد خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث لم يشارك إلا في سبع مباريات بالدوري، في ظل الاعتماد على محمد أبو جبل ومحمود جنش.