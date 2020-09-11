برشلونة يعلن إصابة فاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن برشلونة تعرض لاعبه الدولي الإسباني الشاب أنسو فاتي، جناح الفريق، للإصابة في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.
وقال برشلونة: "أنسو فاتي تعرض لكدمة في الفخد الأيمن خلال الجلسة التدريبية اليوم الجمعة".
وأضاف في بيان عبر "تويتر": "سيكون اللاعب خارج الحسابات، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وكان صاحب الـ17 عاما تألق في ظهوره خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب إسبانيا.
وسيخوض برشلونة مباراة ودية غدا السبت أمام ناستيك تاراجونا على ملعب "يوهان كرويف" في تمام الساعة السابعة مساءً.
يذكر أن برشلونة سيستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة فياريال على ملعب "كامب نو" يوم 27 سبتمبر المقبل بالجولة الثالثة لليجا.
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