تقرير.. كيف استعد ليفربول لطريق حملة دفاعه عن بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يبدأ ليفربول يوم السبت المقبل حملة الدفاع عن لقب بريميرليج والذي حققه الموسم الماضي بعد غياب دام ثلاثة عقود من خلال مواجهة الصاعد ليدز يونايتد في مباراة ستقام على ملعب "الآنفيلد".

الصيف الحالي في ليفربول ربما يكون هادي مثلما كان عليه في الموسم الماضي، فبطل إنجلترا سياسته كانت واضحة بإعلان مدربه الألماني يورجن كلوب بأن فريقه لن يبرم صفقات ستكلف النادي أموالاً طائلة وهذا بالفعل ما تحقق من خلال صفقة تيمو فيرنر والذي كان قريبًا من الليفر قبل أن يقرر الرحيل إلى تشيلسي بعدما قرر "الريدز" توقف الصفقة بسبب القيمة المادية.

وقبل انطلاق الموسم الحالي خاض ليفربول ثلاث تجارب ودية بجانب لقاء رسمي أمام آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية إلا أن رفاق كلوب خسروا اللقب للموسم الثاني على التوالي وبنفس الطريقة عن طريق ضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بنتيجة (1-1).

ليفربول في تجاربه الودية حسم المباراة الأولى أمام شتوتجارت بالفوز بثلاثية نظيفة ثم التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين لكل جانب، واختتام التجارب بفوز ساحق على حساب بلاكبول بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعرض "يلا كورة" في التقرير التالي، كيف استعد ليفربول للموسم الجديد خاصة أن أمامه عدة جبهات سينافس عليها وتحديدًا الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا:

- صفقة وانتظار:

ليفربول لم يبرم سوى صفقة واحدة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي من خلال التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق أولمبياكوس الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس.

الهدف من صفقة صاحب الـ24 عامًا لتدعيم الجبهة اليسرى في ظل عدم وجود بديل للاعب أندرو روبيرتسون مما جعل كلوب في بعض الفترات يلجأ إلى جيمس ميلنر أو جو جوميز لتعويض الدولي الأسكتلندي.

صفقة الدولي اليوناني لم تكلف ليفربول الكثير حيث دفع النادي الإنجليزي قرابة 11 مليون جنيه إسترليني ليكون داعمًا لأندرو روبيرتسون.

بطل بريميرليج ربما سيكون في انتظار القيام بصفقات أخرى والهدف هذه المرة تدعيم وسط الملعب وربما مركز الجناح، لكن هذه الأهداف لن تتحق سوى برحيل بعض اللاعبين وهنا الحديث عن لاعب الوسط الهولندي جيجي فينالدوم.

ويرتبط فينالدوم بالانتقال إلى صفوف برشلونة بعدما ذكرت تقارير صحفية إسبانية وهولندية أن المدير الفني الجديد لبرشلونة الهولندي رونالد كومان يريد التعاقد مع لاعب وسط ليفربول.

وفي حال رحيل فينالدوم عن صفوف ليفربول سيكون اختيار كلوب المتوقع هو لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا تياجو ألكانتارا والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف عام 2021.

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أما اللاعب الثاني الذي يستهدفه ليفربول وهو الجناح السنغالي الشاب إسماعيلا سار لاعب فريق واتفورد إلا أن النادي الإنجليزي والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو.

وينتظر ليفربول رحيل هاري ويلسون والمرتبط بالانتقال لصفوف نيوكاسل إلى جانب شيردان شاكيري من أجل الحصول على عائد مادي لشراء سار من صفوف واتفورد.

- ثلاثي شاب:

كلوب وجد الحل من أجل إنهاء أزمة الصفقات وتدعيم الفريق من خلال تصعيد الشباب وهنا الحديث عن الثلاثي كورتيس جونز والذي سيكون بديلاً لأدم لالانا والذي رحل إلى صفوف برايتون في صفقة انتقال حر في الصيف الحالي.

وفي الجانب الدفاعي، رحل الدولي الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت الروسي وهو ما جعل كلوب لديه ثلاثة مدافعين فقط بداية من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، لكن وبحسب التقارير الصادرة فإن المدير الفني الألماني قرر تصعيد المدافع الفرنسي الشاب صاحب الأصول الكاميرونية بيلي كوميتيو ليكون المدافع الرابع في الفريق.

وتواجد بيلي كوميتيو في معسكر ليفربول والذي أقيم بالنمسا كما شارك أساسيًا في ودية الفريق الأخيرة بجوار الكاميروني جويل ماتيب.

اللاعب الثالث الذي قرر كلوب الاعتماد عليه وهو الظهير الويلزي الشاب نيكو ويليامز ليرافق المتألق ترنت ألكساندر أرنولد في الجبهة اليمنى، خاصة بعد رحيل ناثانييل كلاين بعد نهاية الموسم المنقضي.

- انتظار ياباني:

في سوق الانتقالات الشتوية أبرم ليفربول صفقة يابانية من خلال شراء عقد تاكومي مينامينو من صفوف ريد بول سالزبورج خاصة أن اللاعب نال إشادة كبيرة من نجوم الفريق عندما كان في صفوف الفريق النمساوي إلى جانب إشادة من كلوب.

مينامينو انتقل بالفعل إلى ليفربول بعدما نال اهتمامات من مانشستر يونايتد وميلان، لكن اللاعب الياباني لم يحقق المنتظر منه منذ انتقاله وهو ما جعل فيرجيل فان دايك يكشف أن صاحب الـ25 عامًا كان في احتياج للوقت فقط من أجل الدخول لأجواء الفريق.

فان دايك لم يخطأ والياباني استطاع أن يكون ورقة داعمة في تشكيل كلوب بعدما استطاع مينامينو أن يقدم بداية مميزة قبل بداية الموسم الجديد بعدما سجل هدف التعادل في شباك آرسنال إلى جانب هدف سجله في ودية مباراة بلاكبول.

ومن المنتظر أن يكون مينامينو ورقة "الجوكر" عند كلوب لقدرته المشاركة في مركز الجناح إلى جانب إمكانية الاستعانة به في مركز وسط الملعب.

ويسعى كلوب إلى تعزيز الجانب الهجومي في ظل عدم وجود بديل قادر على تعويض غياب أي من الثلاثي (محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو).