محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري المصري الممتاز. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة. Advertisements ويقود الاستديو التحليلي للمباراة أحمد شوبير، على أن يتولى كل من طه إسماعيل ومحمد صلاح أبو جريشة وعماد متعب مهمة التحليل. ويتولى سمير محمود عثمان الفقرة التحكيمية لتحليل أداء طاقم التحكيم بقيادة محمود عاشور. ويعلق على المباراة كل من أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة ومعلقي مباراة الأهلي والإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.