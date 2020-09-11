بالفيديو.. من هو ذئب المقاولون "البولندي" البديل الذهبي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف محمد عصام الدين البديل الذهبي للمقاولون العرب الأضواء في أخر ثلاث مباريات بالدوري بأداءه وأهدافه القاتلة الرائعة ليساهم ببصمة مميزة في استمرار ذئاب الجبل في المنافسة على المركز الثاني.

وسجل عصام الذي يشغل مركز الجناح الأيسر هدفاً قاتلاً للمقاولون في شباك الزمالك منح بها فريقه 3 نقاط غالية فيما استعرض بهدفين رائعين في المصري وحرس الحدود ساعد بهما فريقه على الفوز.

ويملك عصام المولد في الأول من يناير لعام 1994 مشواراً حافلاً مع كرة القدم أحترف خلاله في خمسة أندية بولندية جعلته يتقن اللغة "اللختية" للبلد التي تشتهر بالذئاب الرمادية وهو لقب "المقاولون" ناديه الأم أيضاً.

بدأ عصام مشواره الكروي في النادي الأهلي وتحديداً مع بدر رجب مدرب فريق مواليد 1993 في هذا الوقت ولكنه رحل عن النادي الأحمر بسبب بنيته الضعيفة لينتقل بعدها لنادي المقاولون العرب وهو في الثانية عشر واستمر في قطاع ناشئيه موسمين .

وانتقل عصام وهو في الـ 15 من عمره لنادي وادي دجلة ليصعد بعدها انضمامه بعامين إلي الفريق الأول ويواجه الأهلي في مباراته الأولى مع الفريق الأول للفريق الدجلاوي وهو في الـ 18 من عمره .

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ولعب الصدفة دوراً هاماً في مشوار عصام الإحترافي حيث جاء وكيل أعمال بولندي لمصر يحمل عرضاً دنماركياً لثنائي الزمالك محمد إبراهيم وعمر جابر ليعجب الوكيل بمستوى نجم دجلة الشاب ويمنحه فرصة للمعايشة في نادي ليجيا وارسو عملاق بولندا لينجح النجم الشاب في المعايشة ويحترف مقابل 60 ألف يورو.

واجه عصام صعوبات مع ليجيا وراسو في البداية بسبب الأوراق وتصريح الإقامة ومنافسة النادي على لقب الدوري البولندي وعدم القدرة على الدفع به لينتقل إلى فريق الرديف بالنادي ولكنه لم يحصل على الفرصة ليقرر فسخ تعاقد ويعود إلى مصر عبر بوابة الإسماعيلي.

لم يشارك عصام مع الإسماعيلي مطلقاً ليرحل بعد 6 أشهر فقط ليننقل بعدها لنادي النصر القاهرى ثم قرر العودة لبولندا ليلعب لفرق أهمها ، كلوجبروك، ونادفيشلان جورا ، ستال ستالوفا فولا، جورنيك وانشن بعد حصوله على الجنسية وسجل اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عاماً خلال مشواره الإحتراف في بولندا 10 أهداف وصنع 4 خلال 52 مباراة.

في يونيو 2019 انتهى عقد عصام مع نادي كلوجبروك، ليعود إلى نادي المقاولون في صفقة انتقال حر ولكنه غاب عن المشاركة تماماً في 2019 ليعلن عن نفسه في مواجهة المصري بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر ويسجل هدفين في المباراة التي أقيمت في الـ 19 من فبراير الماضي وانتهت بفوز الذئاب برباعية نظيفة.

وجاء توقف كورونا ليحاول عصام من جديد ويعلن عن نفسه كبديل ذهبي لعماد النحاس بعد تسجيله لثلاثة أهداف ليعلن عن تألقه مع نجوم فريقه طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي ولويس أدوارد.