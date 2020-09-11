خاص.. هل يتولى ريكاردو الإدارة الفنية للإسماعيلي في مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

سيتواجد البرازيلي ريكاردو، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، على مقاعد البدلاء مع الجهاز الفني للفريق خلال مواجهة الأهلي، رغم وصوله منذ 48 ساعة فقط.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري المصري.

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وأفاد مراسل يلا كورة أنه رغم وصول ريكاردو قبل المباراة بساعات، إلا أنه سيحرص على التواجد مع الجهاز الفني أحمد العجوز ومحمد حمص، واللذان ستكون لهما الإدارة الفنية للقاء بشكل أكبر.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري برصيد 30 نقطة من 24 مباراة، فيما يتربع الأهلي على صدارة الترتيب وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة.

يُذكر أن ريكاردو عندما تولى الولاية الثانية له مع الإسماعيلي منذ ست سنوات، قام بنفس الأمر، حيث أنه وقع العقود رسميا قبل 24 من مواجهة جمعت بين الإسماعيلي وبتروجيت، وتواجد أيضا مع الجهاز الفني على مقاعد البدلاء.