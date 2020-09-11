تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف الأهلي فريق الإسماعيلي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وسيعود عمرو السولية إلى التشكيل بعد غيابه عن المشاركة بداعي الإصابة، فيما سيتواجد محمود كهربا على مقاعد البدلاء بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ومن المقرر أن يعود فايلر للعب بطريقة (4-2-3-1) بوجود مهاجم وحيد، بدلا من ثنائية أليو بادجي ومروان محسن التي اعتمد عليها في المباريات الماضية.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي.

وسط الهجوم: جونيور أجايي، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ.

وفي الهجوم: أليو بادجي.

يُذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.