رسميا.. انتهاء عقوبة الإيقاف الدولي لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انتهاء العقوبة المفروضة على ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو، بعد أكثر من عام كامل منذ تعرضه للإيقاف الدولي.

وقال حساب المنتخب الأرجنتيني إن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد، تواصل مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بشأن موقفه من عقوبة ميسي.

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وأضاف في بيان عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "أليخاندرو دومينيجز، رئيس كونميبول، أكد انتهاء الإيقاف وأن ميسي يستطيع اللعب في مواجهة الإكوادور".

وكان "كونميبول" قرر في أغسطس 2019 إيقاف ميسي لمدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار، على خلفية تصريحاته بشأن وجود عملية فساد في إدارة اللعبة داخل القارة.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022 يوم 8 أكتوبر المقبل باستضافة الإكوادور، قبل أن يخرج منتخب التانجو لمواجهة بوليفيا يوم 13 من الشهر نفسه.