الأهلى يتحفز لإخماد انتفاضة الإسماعيلى والاقتراب من درع الدورى

تتجه الأنظار لمواجهة الأهلى والإسماعيلى التى تبحث عن بريقها المفقود فى ظل الظروف المتباينة بين الفريقين وابتعاد الدراويش عن الكرة الجميلة المعروفة عنهم فى الموسم الحالى تحديداً.

ويتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة وتفصله 8 نقاط فقط عن التتويج رسمياً بلقب الدورى للمرة 42 فى تاريخه، ويبقى الفريق الأحمر الأكثر حصداً للانتصارات بالدورى برصيد 22 فوز والأقل خسارة برصيد مرة وحيدة والأقوى هجوماً بتسجيل 60 هدف والأقوى دفاعياً باستقبال 8 أهداف.

وعلى النقيض، يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصرى البورسعيدى، وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى 10 هزائم وسجل 28 هدفاً واستقبل 32 هدفاً.

الأهلى استعد للمباراة بتدريبات مغلقة مع مدربه السويسرى رينيه فايلر الذى قرر إقامة معسكر بالإسكندرية لخوض لقائى الإسماعيلى والاتحاد وضم جميع لاعبيه عدا صالح جمعة صانع الألعاب الذى تم استبعاده لأسباب تأديبية لغيابه عن المران يوم الأربعاء الماضي.

ويستعيد الأهلى جهود نجمه محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية إيقافه، ويدرس فايلر الاعتماد على طريقة 4-4-2 مثلما فعل فى المباريات الأخيرة بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوى وأمامه رباعى خط الدفاع رامى ربيعة وأيمن أشرف «ياسر إبراهيم» ومحمد هانى والتونسى على معلول وفى خط الوسط المالى أليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو وفى الهجوم

السنغالى أليو بادجى ومروان محسن.وربما يعود فايلر إلى طريقة 4-2-3-1 وهو ما يعيد محمد مجدى أفشة وربما جونيور أجاى على حساب مروان وجيرالدو بينما يبقى نجم الشباك فى الأهلى وليد سليمان هداف الفريق برصيد 8 أهداف بالدورى والبديل الأفضل فى البطولة.الإسماعيلى يخوض اللقاء تحت قيادة مؤقتة للمدرب أحمد العجوز ومساعده محمد حمص وسيكون الأخير قبل تولى البرازيلى هيرون ريكاردو المهمة للولاية الثالثة مع الدراويش، واستطاع العجوز إعادة الانتصارات للدراويش بفوز ساحق على نادى مصر برباعية نظيفة.ويغيب عن الفريق باهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل ومحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد صادق.. ويعتمد الإسماعيلى على تشكيلته التى تضم محمد مجدى لحراسة المرمى وأسامة إبراهيم ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدرى للدفاع وعماد حمدى وعمر الوحش وأحمد مدبولى للوسط وعبد الرحمن مجدى والعراقى همام طارق والناميبى بينسون شيلونجو «حازم مرسى» للهجوم.