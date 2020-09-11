في ذكرى ميلاد صالح سليم.. ثلاث مواقف تاريخيه له مع الأهلى

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الأسطورة المصرية صالح سليم رئيس الأهلى السابق ولاعبه ، وصاحب مبدأ " الأهلي فوق الجميع".

وحظي صالح سليم بمسيره حافلة بالبطولات مع النادي الأهلي، وهو من أرسى عبارة الأهلي فوق الجميع ، ولم تكن تلك مجرد عبارات بل عمل سليم علي هذا المبدأ طوال تواجده مع رئاسة القلعة الحمراء.

وهنالك ثلاث مواقف أثبتت المبادئ التي كانة يعمل بها صالح سليم داخل النادي الأهلي ، وفي السطور التالية نستعرض عليكم أبرز تلك المواقف.

الموقف الأول: والذي سيظل خالدًا في التاريخ هو إيقاف 16 من لاعبي الأهلي في عام 1985، بعدما أخطأوا، وكان ذلك قبل مباراة مصيرية أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، وفضل المايسترو ـ وقتهاـ أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب تحت 20 و19 سنة، وبالفعل انتصرت المبادئ والأخلاق وفاز الأهلي في المباراة بنتيجة 3-2، ولكن لم تكن النتيجة تشغل بال المايسترو، إنما كان ينظر إلى الأمام وإلى إرساء قاعدة أخلاقية ثابتة داخل

جدران الجزيرة.

الموقف الثاني: والذي قال خلاله عبارته الشهيرة للمدرب الإنجليزي آلان هاريس "لو إيقاف لعيب هيضيع منك البطولة استعد.. عشان هو هيتوقف، ومش مهم البطولة" ـ وكان ذلك بعد قرار صالح سليم بإيقاف حسام حسن لمدة عام، ورغم رد المدرب الأجنبي أن ذلك سيجعل الأهلي يخسر الدوري، إلا أن المايسترو لم يهتم باحتمالية خسارة لقب؛ من أجل الحفاظ على مبادئ القلعة الحمراء، وتكرر النجاح وتوج الأهلي بلقب الدوري.

الموقف الثالث: كان ضد النجم الغاني أحمد فيليكس الذي تأخر لمدة يوم عن العودة إلى الأهلي بعد أحد الإجازات، وكان الفريق مقبلا على المشاركة في البطولة العربية، وفيليكس هو مهاجم الأهلي الأول وقتها، ولكن ذلك لم يمنع صالح سليم من إصدار قرار بإيقاف اللاعب عن المشاركة في البطولة العربية التي دخلت أيضًا إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

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وولد صالح سليم في 11 من سبتمبر عام 1930 م ، والتحق بصفوف ناشئين الأهلي عام 1944 وأنتقل في نفس العام إلي صفوف الفريق الأول.

كان صالح سليم دائماً من ضمن القائمة الأساسية للنادي الأهلي والمنتخب المصري حتى اعتزاله عام1967،واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من اصل 15 بطولة شارك فيها صالح منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948، كذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات ، كما أحرز مع فريقه كاس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

انضم صالح سليم إلي صفوف المنتخب المصري لكرة القدم عام 1950 ، وكان قائد الفريق الذي فاز ببطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة ، كما شارك مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960

كما سجل صالح سليم خلال مسيرته الكروية 101 هدفا منهم 92 هدفا مع النادي الأهلي و تسعة أهداف خلال فترة إحترافه في النمسا مع فريق جراتس.

ولم تتوقف مسيرة صالح سليم مع النادي الأهلي بعد إعتزلة كرة القدم حيث أنه تولي إدارة النادي الأهلي لفترتين إحداهما من عام 1980 حتي 1988 ثم عاد سليم لتولي رئاسة الأهلي مرة أخري عام 1990 واستمر عطاء صالح سليم وحبه للنادي الأهلي حتي وفاته في عام 2002