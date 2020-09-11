فاتى يتعرض لإصابة في تدريبات برشلونة اليوم

تعرض اللاعب الشاب أنسو فاتى مهاجم برشلونة ، لإصابة في الفخذ أثناء تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لبداية الموسم الجديد من الدورى الإسبانى. أعلن النادي الكتالونى برشلونة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا: " اصابة أنسو فاتي بكدمة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات اليوم الجمعة. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة". مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة". ومن المقرر ان ينطلق الموسم الجديد 2020/2021، من الدورى اللإسبانى مساء غدا السبت ، بثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة .

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