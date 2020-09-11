ريكاردو يعيد ترتيب أوراق الإسماعيلى ويستعد للأهلى

بدأ البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للإسماعيلى فور توقيعه عقود تدريب الدراويش مهام عمله لإعادة ترتيب أوراق القلعة الصفراء.

ووصل المدرب البرازيلى فجر أمس الخميس، إلى مطار القاهرة ووقع تدريب العقود مع الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالى، كما تلقى ريكاردو التهنئة من الجهاز المعاون سواء أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير

الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

واشترط ريكاردو تعيين معد بدنى برازيلى معه وهو ما وافق عليه الإسماعيلى وانضم البرازيلى رودلفو مدرب الأحمال للجهاز الفنى، كما يحضر ريكاردو مباراة الأهلى اليوم الجمعة بالدورى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطلب ريكاردو بعض مباريات الإسماعيلى هذا الموسم من أجل متابعة الفريق والاطلاع على بعض نقاط القوة والضعف وإعادة ترتيب الأوراق مجدداً فى المرحلة القادمة.

وسبق أن قاد ريكاردو الإسماعيلى مرتين من قبل الأولى لاقت نجاحاً كبيراً وصعد للمباراة الفاصلة بالدورى موسم 2008 – 2009 وحصل على الوصافة ولكن الولاية الثانية لم تنجح بالقدر المطلوب، وتولى ريكاردو قيادة الهلال السودانى والأهلى القطرى والرائد السعودى وغيرها من الأندية العربية.