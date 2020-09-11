عبد الشافى یبدأ مرحلة التأهیل.. وساسي یعود أمام الإنتاج الحربى

یؤدى الفریق الأول لكرة القدم مرانه فى الخامسة والنصف مساء الیوم الجمعة على ملعب عبد اللطیف أبورجیلة استعدادا للقاء الإنتاج الحربى بعد غد الأحد فى الجولة ٢٧ لبطولة الدورى الممتاز حیث رفض باتریس كارتیرون منح لاعبیه راحه عقب مباراه سموحة التى أقیمت مساء أمس بملعب الجیش ببرج العرب.

وینضم إلى التدریبات التونسى فرجانى ساسى الذى لم یشارك أمام سموحة بسبب الحصول على الإنذار الثالث بالاضافة إلى شعوره بشد خفیف فى العضلة الضامة وسیتم تجهیزه للقاء الإنتاج الحربى.

من ناحیته أكد محمد أسامة رئیس الجهاز الطبى بالزمالك أن محمد عبدالشافى الظهیر الأیسر للفریق قام بفك الغرز الخاصة

بعملیة الترقوة التى خضع لها فى وقت سابق، وقال بأن اللاعب بدأ فى اجراء التدریبات الخفیفة وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج العلاجى والتأهیلى الموضوع له.

وكان اللاعب قد حضر مران الفریق امس الأول واستقبله اللاعبون بحفاوة بالغة انتظارا لعودته للانتظام فى التدریبات الجماعیة.. فى الوقت الذى یغیب فیه محمود عبدالرازق شیكابالا كابتن الفریق لمدة ثلاثة أسابیع بسبب الإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة.