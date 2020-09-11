ليدز يونايتد يمدد عقد مدربه المخضرم بيلسا

جدد نادي ليدز يونايتد رسميًا عقد مدربه المخضرم مارسيلو بيلسا المدير الفني للفريق الأول، لموسم آخر.

وكان عقد بيلسا ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يتم تمديد عقده معهم.

وتولى بيلسا القيادة الفنية لـ ليدز يونايتد في صيف 2018، ونجح معهم في الصعود إلى البريميرليج بالموسم المقبل، بعدما توج معهم بلقب الشامبيونشيب في موسم رائع.

يصطدم ليدز يونايتد في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بـ الموسم الماضي، قبل أن يتم تمديد عقده معهم.وتولى بيلسا القيادة الفنية لـ ليدز يونايتد في صيف 2018، ونجح معهم في الصعود إلى البريميرليج بالموسم المقبل، بعدما توج معهم بلقب الشامبيونشيب في موسم رائع.يصطدم ليدز يونايتد في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بـ ليفربول بطل البريميرليج.

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