تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

يلتقى الأهلي متصدر الدورى المصرى نظيره الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة، علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز. ومن المتوقع أن يبدأ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي بتشكيل يضم كلا من :- للأهلي بتشكيل يضم كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوى. خط الدفاع : أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول. Advertisements خط الوسط : أليو ديانج، حمدي فتحي، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجاي. حمدي فتحي، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجاي. الهجوم : مروان محسن، أليو بادجي. ويحتاج الأهلي متصدر بطولة الدورى حتى الأن برصيد 68 إلي 6 نقاط قبل مباراته اليوم أمام الإسماعيلى، لحسمة لقب البطولة بعد أن نعثر بيراميدز أمام المصرى وتعادل الزمالك أمام سموحة.

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