الاتحاد السكندرى يواجه نادي مصر بالدورى المصرى

يحل الاتحاد السكندرى ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادى مصر مساء اليوم الجمعة، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى المصرى.
من المقرر أن تبدأ مبارة الاتحاد السكندرى ونادي مصر في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيتأبوظبى.
يحتل زعيم الثغر المركز الخامس في ترتيب الدورى المصرى حتى الآن برصيد 35 نقطة، بينما يأتى نادي مصر في المركز قبل الأخير محتلًا الترتيب السابع عشر في البطولة برصيد 18 نقطة.
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