رسميًا..تحديد موعد انطلاق الدوري الجزائري 2020-2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية انطلاق مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم في النسخة المقبلة (2020-2021) يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة الجزائرية قد منحت أندية البطولة الجزائرية الضوء الأخضر من أجل البدء في التدريبات الجماعية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد، بداية من الأحد المقبل.

ممثلو الحكومة الجزائرية طالبوا مسؤولي اتحاد كرة القدم الجزائري “الفاف” بضرورة التنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة، من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية طبقًا للبروتوكول الصحي لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن اتحاد كرة القدم الجزائري كان قد قرر إلغاء الموسم الرياضي الماضي 2020/2019، بعد توقف النشاط الكروي منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

فيما قررت الحكومة الجزائرية، تحديد يوم 13 سبتمبر الجاري، موعدًا لإجراء التدريبات الخاصة لباقي فرق الألعاب الجماعية، استعدادًا للموسم القادم (2020-2021).