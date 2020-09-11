تقرير | كواليس قرار الناصيري بإقالة جاريدو من تدريب الوداد

قرر نادي الوداد الإطاحة بمدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بشكل رسمي من منصب المدير الفني للفريق، وتعيين الأرجنتيني غاموندي بدلًا منه للإشراف على الفريق فيما تبقي من مباريات الدوري المغربي وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتظرت إدارة الوداد بقيادة سعيد الناصيري قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي المصري من نهاية سبتمبر الحالي إلى منتصف أكتوبر المقبل، قبل اتخاذ قرار الإطاحة بخوان كارلوس جاريدو.

وسبق للمدرب الجديد لنادي الوداد “غاموندي” تولي منصب المدير الفني لفريق حسنية أكادير، ووصل معه إلى نهائي كأس العرش المغربي.

وكشفت مصادر داخل الوداد، بأن النادي قرر الانفصال رسميًا عن جاريدو، نظرًا لتراجع مردود ونتائج الفريق، وخسارة صدارة الدوري المغربي أمام الرجاء في الجولات التي تلت استئناف الموسم الكروي بعد تجميده بسبب جائجة فيروس كورونا.

وقالت تقارير مغربية “إن نجوم الوداد ساهموا في قرار إدارة نادي الوداد بالانفصال عن المدرب الإسباني، بعدما قاموا بتعليق شماعة الإخفاق على سوء تسيير جاريدو للأمور خاصةً بعد استئناف الموسم، عقب جائحة فيروس كورونا“.

وتوجه رئيس النادي لسؤال لاعبي الوداد بعد الإخفاقات الأخيرة وتراجع النتائج، وكانت تبريرات اللاعبين بأن جاريدو وراء الانهيار، لذلك تم الإقدام على قرار إقالة المدرب، بعدما تلقى عدة تحذيرات من مسؤولي النادي بأن أيامه معدودة لو لم يتدارك الأمور، حتى جاءت نتيجة التعادل مع الجيش الملكي لتعصف به.

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وقرر الناصيري، التضحية بالمدرب السابق لنادي النجم الساحلي التونسي، رافضًا تحميل المسئولية للاعبي الوداد، رغم تأكيدات المقربين من رئيس الوداد، بوجود عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق لا يستحقون إرتداء قميص الفريق في الفترة المقبلة.

الإقالة الثانية لجاريدو في موسم 2020/2019

تعرض جاريدو للإقالة خلال موسم 2020/2019 من تدريب النجم الساحلي التونسي، رغم تمكنه من قيادة الفريق نحو ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقبل عدة أسابيع من إقامة مباراة النجم الساحلي والوداد في ربع النهائي، قررت إدارة النجم الإطاحة به بسبب سوء النتائج المحلية، ليتم التعاقد معه في الوداد، لكن مسيرته لم تستمر في الدار البيضاء لأكثر من نصف موسم، وتم الاستغناء عنه.

وكان سعيد الناصيري قد عقد جلسة مغلقة مع جاريدو، لمناقشته في بعض الأمور، وعقب الاجتماع اتخذ عدة قرارات من بينها الإطاحة بالمدرب، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية حيث تعادل مع مولودية وجدة 1/1 وخسر من نهضة بركان 1/2.

وخلال مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي، فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه في النتيجة 1/0 وتعادل خلال الدقائق الأخيرة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الأمير مولاى عبد الله بالرباط، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المغربي بالموسم الكروى الجارى 2019-2020.

ويحتل نادي الوداد المركز الثاني بترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة، خلف غريمه الرجاء متصدر المسابقة برصيد 45 نقطة.