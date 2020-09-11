بعد سقوط الزمالك ..الاهلي سيتوج بلقب الدوري المصري قبل 7 جولات في هذه الحالة

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اقترب الاهلي من حصد لقب الدوري المصري الممتاز 2020، قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم، وذلك بفضل سقوط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام سموحة بنتيجة (3-3) في المباراة التي اقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 68 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 52 نقطة، وسيتم خصم ثلاث نقاط أخرى من فريق مرتضى منصور، في نهاية الموسم الجاري، على خلفية انسحابه من لقاء القمة في الدور الأول من المسابقة المحلية.
ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة 11-9-2020، في الجولة الـ26، وفي مباراة الاتحاد السكندري والتي تقام أيضًا على ملعب برج العرب يوم الاثنين المقبل 14-9-2020.
وفي حالة حصد رجال المدرب رينيه فايلر النقاط الـ6 القادمة في مسابقة الدوري المصري، سوف يصل الاهلي إلى النقطة 74، وهو الرقم الذي سيعجز الزمالك عن الوصول إليه إذا ما تمكن من الفوز في جميع مبارياته المتبقية من ببطولة الدوري المصري.
ويحتاج الأهلي إلى الست نقاط من الجولات التسع المتبقية في الدوري المصري، وسيسعى المدير الفني للفريق الأحمر “رينيه فايلر“، لحسم اللقب بشكل مبكر بهدف التفرغ لتجهيز لاعبيه لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبات الاهلي قريبا للغاية من تحقيق بطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية كأكثر فريق في شمال أفريقيا تحقيقًا لدوريه المحلي.
وكانت بطولة الدوري المصري خلال النسخة الحالية (2019-2020) مهددة بالإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وسط مطالبات مع بعض رؤوساء الأندية المصرية أمثال مرتضى منصور وسمير حلبية بإلغاء المسابقة، لكن إدارة الاهلي تمسكت باستكمال الموسم خاصة أن الخسائر المالية كانت ستطال الجميع.
وستكون مباراة الاهلي والإسماعيلي مساء الجمعة هامة للغاية، وتحقيق الفوز فيها بالنسبة للمارد الأحمر، سيساهم بنسبة كبيرة في الإسراع نحو حصد لقب الدوري المصري الممتاز.
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