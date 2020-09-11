فهد بن نافل: وضعنا خطة لإنشاء ملعب الهلال

أكد رئيس نادي الهلال السعودي “فهد بن نافل” وضعه لخطة مع وزارة الرياضة السعودية تهدف إلى إنشاء ملعب خاص بالنادي خلال أشهر قليلة من الآن.

وتنتهي مدة تعاقد إدارة الهلال مع ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) خلال شهر سبتمبر الجاري، ليذهب بعدها حق الانتفاع به إلى شركة الوسائل للدعاية والإعلان لمدة 10 أعوام نظير 230 مليون ريال سعودي، بواقع 23 مليون ريال سنويًا بالإضافة إلى مليوني ريال تكلفة صيانة الملعب و1.2 رسوم كهرباء ومياه وإنترنت.

وقال فهد بن نافل في تصريحات تناقلتها الصحف السعودية اليوم بعد ظهوره في برنامج كورة على قناة روتانا “هناك خطة لإنشاء ملعب خاص ومملوك لنادي الهلال. قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الرياضة لتدشين هذا الملعب”.

Advertisements

وأضاف “العمل سيبدأ في وقت قريب، وسيكون ملعب الهلال الجديد مقرًا للمباريات والتدريبات، ومعلمًا كبيرًا للعاصمة الرياض”.

وعن مساعدة رجل الأعمال السعودي الشهير الوليد بن طلال في هذا الملف، قال فهد بن نافل “الوليد بن طلال أعطاني الثقة والدعم، والحديث عن هذا الرجل يحتاج إلى حلقات. هو لا يطلبنا للاجتماع ويعطينا الثقة والدعم ولا يتدخل بالشؤون الخاصة بالفريق”.

كما اعترف “أستشير رجالات الهلال ومن ضمنهم الأمراء عبد الرحمن بن مساعد ونواف بن سعد في كل ما يخص الفريق. مازلنا في بداية خططنا المرسومة، الموسم الاستثنائي لم ينته بعد”.