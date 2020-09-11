لماذا انهارت صفقة شراء نيوكاسل؟

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي رفض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عرض استحواذ النادي المقدّم من صندوق الاستثمارات السعودي.

وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز” والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن”روبين براذرز”، قد سحبت في يوليو عرضها الذي وصلت قيمته إلى 300 مليون جنيه استرليني للاستحواذ على نيوكاسل، بعد عملية مطوّلة امتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

وحمّلت آنذاك مديرة شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز” البريطانية، وأحد الأطراف الثلاثة في مجموعة المستثمرين، أماندا ستافيلي، حملت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مسؤولية فشل صفقة شرائهم لنادي نيوكاسل.

وواجه العرض مواقف سلبية من منظمات غير حكومية تنتقد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان، ومنها شبكة “بي إن سبورتس” القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

وأصدر نادي نيوكاسل، بيانًا لإعلان رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة بيع نادي نيوكاسل.

وجاء البيان النادي كالتالي: “يمكن لنيوكاسل تأكيد أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفض عرض شراء تقدمت به مجموعة بي سي بي كابيتال بارتنرز وروبين براذارز، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بناءً على اختبار المالكين والمديرين”.

وأضاف البيان: “تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من قيام النادي بتزويد الدوري الإنجليزي الممتاز بأدلة دامغة وآراء قانونية تفيد بأن الصندوق متفرد ومستقل عن حكومة السعودية“.

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واختتم البيان: “يتفهم المالك الحالي لنيوكاسل، مايك آشلي مدى إحباط الجماهير ويود أن يطمئنهم بأنه ملتزم تماماً بضمان اكتمال عملية الاستحواذ هذه لأنه شعر أن ذلك في مصلحة النادي، ويواصل مايك دعمه الكامل لستيف بروس واللاعبين وجميع الموظفين ويتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل”.

وكان قد أعلن صندوق الاستثمارات السعودي سابقًا تراجعه عن اهتمامه بالإستحواذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وجاء توضيح صندوق الإستثمار السعودي أن التراجع جاء بعد تأخر البت في العرض على خلفية اختبار الملاك والمديرين، خاصة وأن الاختبار يكشف عن مدى أهلية الملاك الجدد قانونيًا وماليًا للانضمام لملاك أندية المسابقة.

وألقت المجموعة في هذا التوقيت اللوم بسبب طول عملية التقييم لتتخذ قرارها بالإنسحاب من الصفقة التي كان من المتوقع أن تضفي إثارة كبيرة على الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز إن عرض الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، من مجموعة استثمارية تدعمها السعودية، انهار بعد رفض المجموعة عرض الرابطة بتعيين لجنة تحكيم مستقلة، لتحديد ملاك النادي.

حيث أوضح ريتشارد ماسترز أن المجموعة اعترضت على بند خلال إتمام الصفقة، لذا عرضت الرابطة فرصة أمامها، بإسناد القرار للجنة تحكيم مستقلة، وهو ما رفضته المجموعة لتقوم بالانسحاب من الصفقة بكامل إرادتها وليست مجبرة، موضحًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز، يراجع اختبار الملاك والمديرين.

وكانت آمال الجماهير معلقة أن يتم بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي من أجل التخلص من المالك الحالي، مايك أشلي حتى يتم جلب صفقات كبيرة للفريق واستعادة البطولات مرة أخرى من خلال لاعبين كبار ومدربين على أعلى مستوى، وهو ما لم يحدث بسبب انهيار الصفقة.