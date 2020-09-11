تشيلسي يرسل مهاجمه المهمش للإعارة

عاد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشوايي إلى كريستال بالاس الإنجليزي على سبيل الإعارة من الجار اللندني تشيلسي، وذلك حتى نهاية الموسم القادم الذي ينطلق غدًا السبت.

وسبق للاعب البالغ من العمر 26 عاماً أن دافع عن ألوان قميص كريستال بالاس لمدة 6 أشهر معاراً من تشيلسي، وذلك في النصف الثاني من موسم 2018/19، وقد حقق نجاحا ملفتاً مع الفريق بتسجيله ستة أهداف في 13 مباراة، حيث ساهم في تجنب الفريق للهبوط.

وعانى المهاجم البلجيكي من كثرة الإعارات منذ وصوله إلي تشيلسي في صيف 2016 من مارسيليا الفرنسي، حيث وجد نفسه يتنقل بين بوروسيا دورتموند الألماني، وفالنسيا الإسباني، ثم كريستال بالاس.

وقال باتشوايي بعد انضمامه لكريستال بالاس في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: “أشعر وكأنني في بيتي، لذا فهو أمر جيد، سأبذل أقصى جهدي مع الفريق”.

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وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى لي هنا، أعرف زملائي، أعرف المدرب، أعرف كيف يعمل النادي هنا، بالنسبة لي، هذا أفضل قرار”.

لم يعتمد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد على باتشوايي خلال الموسم الماضي، كما أصبح وضعه أصعب حاليا بعد أن عزز البلوز صفوفه بضم المهاجمين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز من لايبزيج وباير ليفركوزن.

ويأمل باتشوايي الذي في اللعب أساسيًا مع كريستال بالاس، من أجل الحصول على مكان في قائمة بلجيكا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية التي نقلت إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن باتشوايي قبل انتقاله إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة، جدد عقده مع تشيلسي لعام إضافي لينتهي في صيف 2022.