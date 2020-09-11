برعاية روتانا..أصالة تهدي الهلال السعودي أغنية خاصة

أهدت الفنانة السورية “أصالة” أغنية خاصة لعشاق نادي الهلال السعودي، احتفالاً بتتويجه بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 16 في التاريخ، ستحمل عنوان “لانك هلالي” حسب ما أكدته شركة روتانا.

وذكر الحساب الرسمي لقناة روتانا ميوزيك على تويتر بعض من كلمات أغنية الهلال، وكتب “لانك هلالي هامتك في السما فوق، وتكتب على هذا الزمان الهلالي”.

وأضاف حساب روتانا “أغنية الهلال من غناء أصالة وتلحين وإشراف سهم، وكلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وستذاع الليلة”.

من جانبها، أكدت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستاجرام، على سعادتها الكبيرة بالغناء لنادي الهلال، قائلة “وأخيرًا غنيت للهلال، وأخيرًا تشرفت بتكريم الفريق الذي أسعد ملايين وأنا منهم، يستحقوا اليوم يفرحوا، ويعرفوا قيمتهم بقلوبنا”.

واستغلت شركة روتانا المملوكة لرجل الأعمال الشهير “الوليد بن طلال” هذه الفرصة للترويج لألبوم جديد للفنانة أصالة باللهجة الخليجية يحمل عنوان “لا تستسلم” ويتضمن 20 أغنية وسيصدر خلال أيام قليلة.