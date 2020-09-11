استعاد الهلال لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ عام 2018، قبل أسابيع من نهاية الموسم الكروي 2020/2019، بفارق مريح من النقاط عن النصر، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي نجح في رفع عدد بطولات الهلال على الصعيدين المحلي والقاري في غضون سنة واحدة بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش في صيف 2019.

الهلال المتأسس في أكتوبر 1957، تُوج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى في التاريخ عام 1977، لكن أول ألقابه المحلية يرجع إلى عام 1962 عندما فاز بكأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين).

وواجه الهلال منافسة صعبة في بدايات الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اكتفى بلقبين فقط في سبعينيات القرن العشرين، وثلاثة ألقاب في فترة الثمانينيات.

لكن كل شيء تغير مع الهلال في الألفية الجديدة، حيث بسط سيطرته على لقب الدوري السعودي بـ 8 تتويجات، وفي نفس الفترة فاز بلقبين لبطولة دوري أبطال آسيا.

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كم عدد بطولات الهلال في الدوري السعودي؟

يصل عدد بطولات الهلال في الدوري السعودي إلى 16 لقب مع حلول نهاية موسم 2020/209 الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا خلال شهر مارس وتم استئنافه مطلع شهر أغسطس وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي أعوام (1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017، 2018، 2020).

كم عدد بطولات الهلال في آسيا؟

يصل عدد بطولات الهلال في آسيا إلى 5 ألقاب، الأول في عام 1991 عندما فاز بلقب دوري أبطال آسيا، والثاني في عام 1997 حين تُوج بكأس السوبر الآسيوي.

وفاز الهلال أو الزعيم العالمي بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام 1991 و2000 و2019، وفاز بلقبين لكأس السوبر الآسيوي عامي 1997 و2000.

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