رياضة | ليفربول يواجه ليدز يونايتد وعينه على رقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يواجه ليدز يونايتد وعينه على رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي توتنهام هوتسبر غير قادر على مجابهة التحديات في الموسم الماضي تحت قياة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لأسباب كثيرة من بينها الإصابات.

لكن نجم الفريق، الأرجنتيني إيريك لاميلا، يعتقد بأن النجاح قادم خلال الموسم الجديد، وأن الفريق يمكنه المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المرتقب.

وفي المقابل، يتطلع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، للدفاع عن لقبه في البطولة، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

وأنهى توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي، علماً بأن الموسم لم ينته إلا في يوليو الماضي، بسبب فترة التوقف في وسط الموسم، نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتأهل توتنهام إلى مسابقة الدوري الأوروبي، رغم معاناته من عدة إصابات بين صفوفه.

وكان الفريق بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 للمرة الأولى في تاريخه، لكنه خسر أمام ليفربول في نهائي إنجليزي خالص للبطولة.

ومع استعادة الفريق بأكمله للياقته العالية، قال لاميلا أن توتنهام يمكنه التأكيد على كونه منافس حقيقي وجدير بذلك.

ويستهل الفريق مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة ضيفه إيفرتون بعد غد الأحد.

Advertisements

وقال لاميلا على موقع النادي الإلكتروني: "بعد سنوات عديدة للغاية، اقتربنا خلالها أكثر من مرة من تحقيق إنجازات كبيرة، أعتقد أن الموسم الحالي هو الموسم الذي سنصل فيه لهذا الإنجاز".

وأوضح: "أعلم أن كل لاعب سيبذل كل ما بوسعه، يتعين علينا بدء الموسم بقوة خلال المباراة أمام إيفرتون، إذا نجحنا في هذا كفريق في الموسم الحالي، يمكننا بناء شيء مهم".

وتتسم صفوف إيفرتون هذا الموسم بنكهة أمريكا الجنوبية، حيث أتم النادي التعاقد مع كل من الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني، ولاعب الوسط البرازيلي ألان من نابولي الإيطالي.

ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الموسم الماضي بعد غياب 30 عاماً عن منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البطولة، غداً السبت، بمواجهة ليدز يونايتد العائد لدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا.

ويتطلع ليفربول إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في المباريات التي يخوضها على ملعبه، حيث يمتد هذا السجل الجيد منذ موسم 2016-2017.

وكانت آخر هزيمة مني بها ليفربول على ملعبه، عندما خسر أمام كريستال بالاس 1-2 في 23 أبريل 2017.

وإذا حقق الفريق الفوز في مباراة ليدز يونايتد، ستكون المباراة رقم 60 له على التوالي التي يحافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم بملعبه، ليصبح على بعد ثلاث مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي بهذا الشأن، والذي حققه الفريق بقيادة مدربه الأسبق بوب بايسلي في الفترة من 1978 إلى 1981 حيث حافظ الفريق وقتها على سجله خاليا من الهزائم في المباريات التي يخوضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي على امتداد 63 مباراة متتالية.