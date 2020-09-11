رياضة | الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة النادي الأهلي في تسويق النجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر.

وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فسخ التعاقد مع جيرالدو بالتراضي، في حال عدم إيجاد عرض مناسب لرحيله نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وعرضت إدارة المارد الأحمر، من خلال بعض وكلاء اللاعبين، جيرالدو دا كوستا على بعض الأندية خارج مصر، إلا أن معظم الأندية أكدت رفضها لشراء جيرالدو دا كوستا، بسبب ضعف مستواه خلال الفترة الحالية.

ولم يقدم جيرالدو المستوى المعهود له مع الأهلي، خلال مبارياته مع المارد الأحمر، ولم يقدم مردودا جيدًا مع الفريق فى الفترة الماضية.

وشارك جيرالدو مع الأهلى فى 17 لقاء خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.