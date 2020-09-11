رياضة | جيجز: كريستيانو رونالدو سيلعب حتى سن الأربعين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جيجز: كريستيانو رونالدو سيلعب حتى سن الأربعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ريان جيجز، مدرب منتخب ويلز، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن تمكن الأخير من تجاوز حاجز الـ100 هدف رفقة منتخب بلاده.

وقال جيجز، بحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بإمكان رونالدو اللعب حتى يبلغ من العمر 40 عامًا، ولكن عليه اختيار النادي المناسب".

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وأضاف: "هو شخص يعتني بنفسه، يأكل بصورة جيدة ويحصل على الراحة ويعيش من أجل كرة القدم، هو أفضل محترف عملت معه".

وتابع: "شاهدته مبكرًا في مسيرته، ولم أتوقع أن يسجل كل هذا العدد من الأهداف، كان يملك الموهبة، واحد من هؤلاء اللاعبين البارعين، سجل 40 هدفًا في موسم واحد، ومنذ تلك اللحظة بات كل ما يقوم به لافت للنظر".