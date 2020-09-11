رياضة | أوباميانج يوافق على تجديد عقده مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يوافق على تجديد عقده مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة نادي آرسنال الإنجليزي في تمديد عقد لاعب فريقه الأول لكرة القدم، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وأبدى اللاعب موافقته على تجديد عقده مع الجانرز لمدة ثلاث سنوات مقبلة، حيث اتفق أوباميانج على أن يتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

جاء ذلك حسب ما أشارت تقارير صحفية، والتي أكدت أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم الإفصاح عن تجديد العقد قبل مباراة الفريق أمام فولهام يوم السبت، بالجولة الأولى للبريميرليج.

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جدير بالذكر أن أوباميانج ينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أبرزها برشلونة وتشيلسي خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن أوباميانج شارك في 110 مباراة مع آرسنال منذ انقاله إليه في انتقالات يناير 2018، وسجل 71 هدفًا.

ويعد أوباميانج صاحب ثاني أعلى راتب في الفريق، بعد الألماني مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني، بعد عقده الجديد.