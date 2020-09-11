رياضة | نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين، على توجيه رسالة عتاب للفرعون محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لقناة ام بي سي مصر مساء أمس" "ألوم النجم صلاح بسبب عدم مواصلة دعمه للجمعية وقدامى اللاعبين".

وتابع: "صلاح سبق وتبرع بـ100 ألف جنيه منذ فترة لكنه الآن لم يعد يدعم قدامى اللاعبين في الوقت الحالي".

وأضاف: "محمد صلاح يقوم بعمل خير كتير في طنطا مسقط رأسه، لكن هناك لاعبين سابقين يحتاجون وقوفه إلى جانبهم".