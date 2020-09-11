شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس نقاط قوة وضعف الإسماعيلى أمام الأهلى الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الإسماعيلى ضد الأهلى في المباراة التى تقام فى تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك استعداداً للمباراة المقبلة أمام الدراويش والتى تقام ضمن منافسات الأسبوع 27 من عمر المسابقة المحلية يوم الثلاثاء المقبل على استاد الاسماعيلية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الاسماعيلى.

ويسعى ذئاب الجبل إلى مواصلة مسيرة الانتصارات زحفاً نحو المركز الثانى بعد تعثر الزمالك وبيراميدز فى الجولة القائمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة 26 للدوري.

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وأحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعد أن ظلت النتيجة التعادل الإيجابى حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدى فى الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب فى الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا فى الدقيقة 69 عن طريق تونى جوميز .

وقفز فريق المقاولون إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطعة مستغلا تعثر بيراميدز أمام المصرى بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة فى المركز 14.

من جانبه، حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على تهنئة الفريق بعد الفوز الذى حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذى فى غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس واللاعبين.