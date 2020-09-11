شكرا لقرائتكم أحمد بلال: إغراءات بيراميدز المادية سبب غياب الولاء والانتماء في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن نادى بيراميدز سبب غياب الولاء والانتماء لدى اللاعبين فى الفترة الأخيرة، بسبب الإغراءات المادية، مشيرا إلى أن الفريق السماوى نجح فى خلق حالة فى الدورى المصرى جعلت الأرقام تسيطر على أى لاعب بعيدا عن الولاء أو الانتماء .

وحسم المقابل المالى الكبير الذى يحصل عليه رمضان صبحى مسألة انتقاله إلى بيراميدز، بعدما نجح فى إغراء اللاعب بمقابل مالى خيالى نظير تفضيل ارتداء قميس بيراميدز وخلع القميص الأحمر، بعدما كان الأهلى قريباً من حسم الصفقة مقابل 3 ملايين و250 ألف إسترلينى، وهو العرض الذى لا يحصل عليه أى لاعب فى مصر.

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وينص عقد رمضان صبحى مع بيراميدز على حصوله على 200 مليون جنيه مقسمة على 5 سنوات قادمة، بخلاف الحوافز الاستثنائية والامتيازات التى يحصل عليها اللاعب نظير المساهمة فى تحقيق البطولات، سواء لقب الدورى أو الكأس أو دورى الأبطال أو الكونفدرالية حال مشاركته به فى الموسم المقبل.

ما يضع رمضان بيراميدز شرطا فى عقده يقضى بأن يحصل على أعلى قيمة مالية من بيراميدز، وحال التعاقد مع لاعب جديد وحصل على مبلغ مالى أعلى مما يتقاضاه رمضان فيكون النادى السماوى مجبرا على تعديل عقد رمضان ليحصل على أقيمة مالية.

وأخيرا يوجد شرط جزائى فى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز، يسمح له بالرحيل حال دفع المبلغ المالى الذى تم دفعه لشرائه من هيديرسفيلد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التى حصل عليها اللاعب من بيراميدز نظير الانضمام لصفوفه.