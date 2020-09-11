شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم للمقاصة: عايز أروح الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد إبراهيم لاعب المقاصة الجدل حول وجهته القادمة بشأن الأندية المهتمة بالتعاقد معه، سواء الأهلى أو بيراميدز، اللذين يرغبان فى الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى القادم، لاسيما بعدما تطرق البعض لإمكانية رضوخ اللاعب للإغراءات المالية كما فعلها رمضان صبحى وغيره من اللاعبين.

وعلم "الخليج 365" أن رغبة محمد ابراهيم الأولى هى اللعب للأهلى وتفضيله عن الانتقال إلى بيراميدز، لرغبته فى اللعب لنادى جماهيرى يساعده على استعادة تألقه وحجز مكان فى قائمة المنتخب الوطني.

كما أن اللاعب ووكيله يتواصلون مع مسئولى الأهلى لإنهاء الاتفاقات المالية الخاصة بهما، فيما يتبقى الاتفاق على شرائه من المقاصة، والذى يرغب فى تأجيل الصفقة إلى نهاية الموسم الحالي.

ونفى اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة، وصول أى عرض رسمى لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأى ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادى الأهلي، أو ناد اخر.

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وقال سليم فى تصريحات تليفزيونية: "متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم واضح مع اللاعبين والإدارة".

وتابع سليم: "إيهاب جلال لم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك ولو تواجد مع الفريق من أول الموسم لحقق إنجازات كبيرة، وانتقاله وسط الموسم كان غلطة كبيرة".