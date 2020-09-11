شكرا لقرائتكم فى ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب اعتزال صالح سليم السينما بعد الشموع السوداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المعروف أن السينما دائماً ما تجذب الزاحفين خلف المجد والشهرة، ليدونوا أسمائهم فى عقول وقلوب المشاهدين، إلا أن الوضع كان معكوساً مع مايسترو الأهلى صالح سليم، الذى دخل إلى مجال السينما بطلاً معروفاً، فكانت السينما تلهث وراء شهرته، وشارك المايسترو، والذى تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد فى 11 سبتمبر عام 1930، فى عدة أفلام سينمائية منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

كانت بداية صالح سليم فى مجال الفن مع فيلم السبع بنات بدور صغير، جاء له عن طريق صديقيه أحمد رمزى وعمر الشريف، ليقدم نفسه للجمهور كممثل لأول مرة، وتلقى سليم انتقادات على هذا الدور، وكعادته فى الصراحة وصف التجربة بـ الفاشلة.

وكانت أدواره لا تختلف كثيراً عن شخصيته، المتفتحة والصارمة والتى ترفض الانصياع للأوامر ولا تقبل بغير صوت العقل .

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ورغم النجاح الواسع الذى حققته أفلام المايسترو، إلا أنه آثر الابتعاد عن مجال السينما والتمثيل، فى الوقت الذى تلقى فيه الكثير من العروض من قبل أصدقائه الممثلين والمخرجين للقيام بتمثيل أدوار أخرى فى السينما، لكنه رفض كل العروض التى قدمت له بهذا الخصوص مؤكداً أنه "غير ناجح" على الصعيد الفنى .

وما ﻻيعرفه الكثيرون أن صالح سليم رفض استكمال مشواره فى السينما المصرية بعد تجربته فى الفيلم الشهير "الشموع السوداء" بسبب رأى الكاتب الصحفى الكبير لويس جريس، والذى ترأس فيما بعد تحرير مجلة صباح الخير، حيث كان من أشد منتقديه، إذ كتب بعد عرض الفيلم مباشرة: «نجم الكرة اللامع أصابته الخيبة فى مجال السينما، المسكين جذبته الأضواء حتى صرعته وتركته للجمهور، والذى استرعى انتباهى ليلة الافتتاح، أن الجمهور من معجبيه الكرويين، لم يحاسبه على هفوته، بل استقبله بالهتاف والتصفيق، ولكنهم همسوا لبعضهم بأنه "ممثل فاشل ".

فشل المايسترو، والكلام مازال بمقال "لويس جريس"، دارت حوله الحوارات أكثر مما دار عن قصة لطيفة الزيات الممتازة، أو تمثيل العظماء فاتن حمامة ومحمود مرسى وحسن يوسف أو المخرج العبقرى بركات، ففشله السينمائى تأكد للمرة لثانية، ولكنه فشل الرجل الناجح، فشل نجم مشهور أُطلق عليه لقب المايسترو. ولعل الكثيرين من أصدقائه سينصحونه بالابتعاد عن السينما، لأنه لا يصلح لها، وكفاه أنه لُدغ من جحر واحد مرتين.