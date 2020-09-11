شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يبلغ أكرم توفيق بعودته من الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي، أكرم توفيق، لاعب الفريق والمعار لصفوف فريق الجونة، بعودته رسمياً لصفوف الفريق مع بداية الدوري الجديد. وأكد اللاعب لمجلس إدارة النادي سعادته بهذا القرار وأنه سيبذل قصارى جهده للتألق وحجز مكان في تشكيل الفريق. وطالب اللاعب، مجلس الإدارة، بضمان لعبه كأساسي في الفريق لضمان مكان له في المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد في اليابان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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