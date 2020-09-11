شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إطلاق اسم مؤمن زكريا على البطولة الـ42 للدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تسمية بطولة الدوري الممتاز الـ42، التي اقترب النادي من الحصول عليها بشكل رسمي، باسم مؤمن زكريا، لاعب الفريق، دعماً له في ظروفه الصحية وتقديراً لشخصه لاعبًا في الفريق بعد الأزمة الصحية خلال الفترة الماضية.

واحتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بزميلهم، «مؤمن»، الخميس، بناء على تكليف الكابتن «الخطيب»، وذلك على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان النادي الأهلي قد قام بتسليم «مؤمن» قيمة عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات كاملة، خالصة الضرائب، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

وجاء ذلك بناء على تكليف الكابتن «الخطيب»، وتأكيدًا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه «مؤمن»، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها، وذلك بموافقة وزارة الشباب والرياضة المصرية.