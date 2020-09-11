شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري بطلاً لدوري السوبر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بنادي الاتحاد السكندري بطولة الدوري بعد فوزه على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بنتيجة 81-72.
وأُقيمت المباراة مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر في رابع مباريات الفريقين بالدور النهائي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتمكن الاتحاد من حسم البطولة لصالحه بعدما تفوق على الأهلي في ثلاث مباريات من أصل أربع لقاءات خاضها الفريقين لتحديد بطل الدوري للموسم الحال.
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