شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإسماعيلي .. كهربا ورقة فايلر الرابحة أمام الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى، آماله على عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق خلال مباراة اليوم أمام الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف باستاد برج العرب، ليكون ورقة رابحة للمدير الفنى يدفع بها خلال اللقاء لمنح فريقه المزيد من السيطرة على مجريات المباراة لاسيما فى ظل تراجع مستوى الأنجولى جيرالدو الذى يدفع به فايلر فى مركز الجناح الأيسر أمام التونسى على معلول مما يجعل كهربا الجبهة اليسرى أكثر فاعلية وشراسة على مرمى الدراويش من أجل تحقيق الفوز للسير خطوة نحو حسم لقب الدورى الممتاز الذى يتبقى له 6 نقاط للإعلان الرسمى عن التتويج بالبطولة الـ 42 فى تاريخ الفريق الأحمر .

​الأهلى ضد الإسماعيلي



يلتقى الأهلى مع الإسماعيلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم بإستاد برج العرب فى إطار فعاليات الجولة الـ 26 من الدورى الممتاز

كهربا يعود لمباريات الأهلى بعد عودته من الإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فبراير الماضى حيث تم إيقافه 10 مباريات انتهت بانتهاء لقاء الأهلى امام حرس الحدود ويحق له المشاركة بداية من لقاء اليوم أمام الإسماعيلى .

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السويسرى فايلر أختار قائمة لمباراة اليوم تضم فى حراسة المرمى : محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحى - محمد هانى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدى فتحى - عربى بدر - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاى - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجى - مروان محسن.