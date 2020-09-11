شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن أخطاء مباراة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم للحديث عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء سموحة مساء أمس خاصة فى الجانب الدفاعى التى تسببت فى تسجيل لاعبى المنافس لثلاثة أهداف فى مرمى الفريق الأبيض.

كارتيرون سوف يتحدث عن هذه الأخطاء وكيفية تلاشيها حتى لا تتكرر فى الفترة المقبلة لاسيما فى مباريات دورى أبطال أفريقيا حيث يواجه الزمالك الرجاء المغربى فى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى ذهاب وإيابا يومى 16 و23 أكتوبر المقبل .

كان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، قد رفض منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام سموحة بنتيجة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربى الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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الزمالك يسعى للفوز على الإنتاج الحربى فى موقعة الأحد حتى يحافظ على المركز الثانى خاصة بعد تراجع بيراميدز الذى نال ثلاثة خسائر فى أخر ثلاث مباريات .

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابى 3/3 ليحافظ الزمالك على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.