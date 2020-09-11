شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: "إحنا دلوقتى على باقة دورى إيه يا عم كأس أفريقيا أهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، عدم اهتمامه بتعادل الفريق الأبيض أمام سموحة فى مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3/3، فى مباراة مثيرة حتى الثوانى الأخيرة، حيث عاد الفريق السكندرى من التأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتعادل بهدف حسام حسن فى الوقت القاتل.

وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: "إحنا دلوقتى على باقة دورى إيه يا عم كأس أفريقيا أهم"، فى إشارة إلى عدم اهتمام جماهير الزمالك ببطولة الدورى بعدما حسمها الأهلى بنسبة كبيرة.

ورفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام سموحة بنتيجة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربى الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

من ناحية آخرى، أبدى احمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة سعادته بالتعادل الذى حققه فريقه امام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس وانتهت بنتيجة 3/3، وقال احمد سامى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة إنه كان يضع عينه قبل المباراة على تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين وقعوا فى بعض الأخطاء فى الشوط الأول وهو ما أدى لتأخر الفريق 2 / 1 فى الشوط الأول.

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وأضاف سامى انه تفادى تلك الأخطاء بين الشوطين وقام بتصحيحها فتحقق التعادل خاصة انه منح تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال كل الهجمات التى تأتى للمهاجمين وهو ما حدث مع نهاية المباراة، واختتم سامى تصريحاته مؤكدا أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات والدليل أنه كان متقدما 3/1 .

فيما رفض محمد خميس مراقب مباراة الزمالك وسموحة، حضور الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك للمؤتمر الصحفى عقب المباراة، حيث فوجئ كارتيرون بمنعه من الدخول للمؤتمر عقب المباراة بسبب تأخره عن موعد حضوره المحدد من جانب لجنة المسابقات فى اتحاد كرة القدم.

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابى 3/3 ليحافظ الزمالك على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.