شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم .. منتخب مصر يتوج بلقب الدورة العربية الرابعة 1995 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهادرة 11 سبتمبر 1965، توج منتخب مصر بلقب الدورة العربية الرابعة، والتى أقيمت بالقاهرة، للمرة الثانية فى تاريخه بعد تعادله مع السودان سلبيا فى المباراة النهائية، ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

فى سياق مختلف، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما وأن المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

Advertisements

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة .