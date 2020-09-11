شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الاتحاد .. خالد جلال يأمل في خطف نقاط المباراة لإعادة الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر نظيره الاتحاد السكندرى فى الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر نادى مصر من الاسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب نادى مصر والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري



يحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*جلال يبحث عن تخفيف الضغوط ويوسف يفتش عن المصالحة



وشدد خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر على لاعبيه ضرورة عدم التفريط فى نقاط مباراة اليوم للتخفيف الضغوط على الفريق والتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى والابتعاد رويدا رويدا عن مراكز القاع فى المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج فى الأسابيع الأخيرة مما دفع مجلس الإدارة لخصم نسبة من عقودهم لحين تحسن النتائج.

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*التشكيل المتوقع لنادى مصر والاتحاد السكندرى



ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام زعيم الثغر مكون من :"عصام ثروت -شريف اشرف- احمد عبد الموجود- احمد يوسف- علاء عطا- اسلام صلاح- هشام عبدالحميد- مؤمن إبراهيم- ويليس فورتادو- محمد نصر- مصطفى سلطان".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام نادى مصر مكون من :"محمود الزنفلى والسيد سالم وعمرو الميداني، ومحمود رزق ومروان النجار ونور السيد ومروان عطية، وكريم الديب وعبدالغنى محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه".