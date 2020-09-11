شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يواجه الأهلى اليوم الجمعة، غريمه الإسماعيلى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى قمة مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة





يلتقى المارد الأحمر مع الدراويش في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، والتي سوف تذاع على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصرى لمباريات الدورى.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة





موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة حيث واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استعداداتهم لمباراة الاسماعيلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرفض الفريق الأحمر التخلى عن الثلاث نقاط أمام الدراويش، من أجل مواصلة التقدم نحو حصد اللقب رقم 42 من البطولة المفضلة لدى جماهيره، بعدما تربع على عرش الصدارة برصيد 68 نقطة، ويفصل الفريق الأحمر 6 نقاط فقط عن التتويج رسمياً بالدرع الخامس على التوالى فى الايجيبشن ليج، وكان اللاعبون والجهاز الفنى قد خضعوا أيضاً لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل خوض المران الصباحى.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة حيث على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة وشارك كهربا فى تدريبات الأهلى الماضية وأصبح جاهزاً، وإن كانت مشاركته اللاعب فى لقاء الإسماعيلى تنتظر إشارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي.

وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.