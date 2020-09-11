شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة إسلام أبو سليمة بقطع في الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع المصرى مساء أمس الخميس بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة إصابة اللاعب بقطع كامل فى الرباط الصليبى، وذلك على خلفية إصابته فى مباراة الأمس أمام بيراميدز، هذا ويدرس مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية حاليًا كافة الخيارات التى من شأنها سرعة إجراء اللاعب للعملية الجراحية وما يليها من خطوات وأهمها البرنامج التأهيلى، الذى سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى ثلاث نقاط غالية، بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة فى جدول الدورى فى المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال فى المركز الثالث .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة وإيزى إيميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى.

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