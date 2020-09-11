شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستقر على عدم ضم رمضان صبحى في معسكر نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، عدم ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل فى نوفمبر بعد الاتفاق على إلغاء معسكر أكتوبر.

وجاء استبعاد اللاعب بسبب عدم المشاركة فى المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا منذ توقف الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا ثم ترك الأهلى بناء على تعليمات ناديه الانجليزى هيدرسيفلد لانتهاء الإعارة ثم وقع لنادى بيراميدز .

وكان رمضان صبحى من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها حسام البدرى فى الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الأهلى ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبى وكان أحد الأسباب الرئيسية فى فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقى غريب وحصوله على جائزة افضل لاعب فى افريقيا.

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من ناحية أخرى منح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السنغال حق تنظيم بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية فى 2021، على حساب مصر، بعد تقدم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بطلب إلى كاف بتنظيم البطولة، وذلك بعد موافقة اعضاء المكتب التنفيذى للكاف فى اجتماعه الذى عقد اليوم على منح السنغال تنظيم البطولة.