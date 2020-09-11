تقرير.. هل وجد أستون فيلا ضالته في صفقته التاريخية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في الصيف الماضي، دخل نادي أستون فيلا سوق الانتقالات بقوة من أجل مساعدة الفريق والذي صعد إلى بريميرليج وقتها قادمًا من دوري الدرجة الإنجليزية الأولى "تشامبيون شيب" حيث وصلت التدعيمات لـ160 مليون يورو.

أستون فيلا رغم سلسلة الصفقات التي أبرمها إلا أن الفريق والذي يلعب له الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي عانى حتى الأسبوع الأخير من شبح الهبوط حتى جاء البقاء بفارق نقطة من واتفورد.

فيلا خلال الصيف الحالي صفقاته بدأت من خلال تعزيز الجبهة اليمنى بالتعاقد مع ماتي كاش قادمًا من فريق نوتنجهام فورست مقابل 16 مليون يورو، ثم كانت الصفقة الأبرز بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي الشاب أولي واتكينز قادمًا من فريق برينتفورد في صفقة قياسية قدرت بـ30 مليون يورو لتكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

لكن ماذا يعني ضم أستون فيلا المهاجم أولي واتكينز؟..

- محاولة سابقة:

في الصيف الماضي كانت هناك محاولة من أستون فيلا لتعزيز الجانب الهجومي من خلال التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب ويسلي قادمًا من فريق كلوب بروج في صفقة وصلت قيمتها 25 مليون يورو لتكون الصفقة الأغلى وقتها.

ويسلي شارك في 22 مباراة في موسمه الأول مع أستون فيلا ليسجل خمسة أهداف، إلا أن الصدمة جاءت من خلال إصابة المهاجم البرازيلي الأول في الفريق بتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة ويسلي جعلت أستون فيلا يدخل سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز الهجومي وهذا ما تم من خلال التعاقد مع التنزاني علي سماتا قادمًا جينك البلجيكي مقابل ما يقرب من 11 مليون يورو.

مع أستون فيلا كانت إجمالي مشاركات علي سماتا 16 مباراة من بينهم 14 مباراة في بريميرليج ليسجل هدفًا واحدًا فقط إلى جانب هدف في مسابقة كأس الرابطة.

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- ماذا قدّم الأغلى؟:

الصيف الحالي شهد محاولة جديدة من أستون فيلا لتعزيز خطه الأمامي وهذا ما حدث بالتعاقد مع أولي واتكينز هداف فريق برينتفورد.

صاحب الـ24 عامًا، مسيرته في الموسم الماضي كانت أفضل فالمشاركات وصلت إلى 50 مباراة كاملة ليسجل 26 هدفًا وهو ما جعله يحصل على لقب هداف دوري "تشامبيون شيب" ليكون بجانب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام.

وكان واتكينز قريبًا من قيادة فريقه برينتفورد للصعود للبريميرليج قبل أن يخسر فريقه المباراة النهائية في الملحق على حساب فولهام بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر مستوى واتكينز في نسق تصاعدي فأرقام المهاجم الشاب شهدت مشاركته في موسم (2018 - 2019) في 45 مباراة ليسجل 12 هدفًا إلى جانب صناعة تسعة أهداف حاسمة.

أما في موسمه الأول (2017 - 2018) فشارك واتكينز مع برينتفورد في 48 مباراة ليسجل 11 هدفًا مقابل صناعة خمسة أهداف حاسمة.

ولم يكتف واتكينز بمسيرة رائعة فقط مع فريق برينتفورد حيث سبق وأن قدم موسمًا رائعًا في (2016 - 2017) ليسجل 16 هدفًا إلى جانب صناعة 13 هدفًا حاسمًا في 52 مباراة.