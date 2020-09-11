لعنة +90 تجرد الزمالك من 10 نقاط في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعثر جديد في الوقت القاتل حرم الزمالك من نقطتين ثمينتين في صراعه نحو التمسك بوصافة الدوري، بعدما سقط في فخ التعادل مع سموحة بنتيجة (3-3) مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الستة أهداف التي احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية أشعلت المنافسة على وصافة الدوري، بعدما ارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب صاحب المرتبة الثالثة، و7 نقاط عن بيراميدز الرابع.

ويسعى الزمالك لاحتلال المركز الثاني في الدوري خلف الأهلي الذي اقترب من حسم التتويج باللقب، من أجل حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، خاصةً أنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيده للانسحاب في مباراة القمة بالدور الأول بشهر فبراير الماضي.

وفقد الزمالك 26 نقطة في 26 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم، إذ حقق الفوز في 15 مباراة، مقابل التعادل في سبع مباريات والخسارة في أربع مناسبات، ويتبقى له ثماني مواجهات سيأمل من خلالهم في حصد أكبر عدد من النقاط للتمسك بالوصافة.

ولكن من المفارقات أن نسبة 38% من النقاط المهدرة للزمالك في الدوري على مدار هذا الموسم كانت بسبب تعثراته في الدقائق القاتلة للمباريات، حيث فقد 10 نقاط -من أصل الـ26 نقطة التي أضاعها- بعد الدقيقة الـ90 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وجائت تعثرات الـ+90 للزمالك في أربع مباريات له بالدوري، ثلاثة منهم بعد استئناف المسابقة كالتالي:

- إنبي 2-1 (3 نقاط):

كانت البداية أمام إنبي في الأسبوع السادس من الدوري خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ظل التعادل بهدف لمثله قائما على نتيجة المباراة، قبل أن يقتنص محمد شريف هدفا الفوز القاتل للفريق البترولي في الدقيقة 90+1.

- الاتحاد السكندري 1-1 (نقطتان):

وفي ثاني مبارياته بعد العودة لاستئناف الدوري، كان الزمالك قريبا من اقتناص الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري بعد التقدم بهدف التونسي فرجاني ساسي، إلا أن أحمد راشد سجل هدفا قاتلا لزعيم الثغر في الدقيقة الـ90+3.

- المقاولون العرب 2-1 (3 نقاط):

أدرك المغربي أشرف بنشرقي التعادل للزمالك أمام المقاولون، وظن الجميع أن الأبيض في طريقه لتحول تأخره إلى فوز في النهاية، لكن إثر هجمة مرتدة سجل محمد عصام هدف الفوز القاتل للذئاب في الدقيقة 90+2.

- سموحة 3-3 (نقطتان):

كانت الإثارة حاضرة في مباراة الأمس، حيث تقدم الزمالك عن طريق كابونجو كاسونجو، قبل أن يدرك حسام حسن التعادل لسموحة، لكن اللاعب نفسه سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف مصطفى محمد الثالث.

ظلّت النتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بنتيجة (3-1) حتى الدقيقة الـ87 من المباراة، قبل أن يتقلص الفارق بهدف لأحمد حسن مكي، ثم عاد حسام حسن ويدرك التعادل لسموحة في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة (3-3).