والد يوسف بلايلي: 3 عروض مصرية لنجلي.. والأهلي الأكثر جدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حفيظ والد يوسف بلايلي ووكيله، أن نجله تلقى 3 عروض من أندية مصرية، بالإضافة لعرض من الترجي التونسي، للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1"، عبر فضائية النهار، أن مفاوضات الأهلي الأكثر جدية، مشيرًا إلى أن المناقشات دائرة بين الاهلي المصري ونظيره السعودي في ظل ارتباط اللاعب بعقد يمتد حتى 2022.

وأضاف أن اللاعب لا يمانع الانضمام للنادي الأهلي، موضحا أن الأمور المالية ستحسم الصفقة.

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وأكمل: "بيراميدز يسعى أيضا لضم اللاعب، وكذلك تحدث بعض مندوبي الزمالك ولكن لم يرتق حديثهم للشكل الرسمي".

ولعب بلايلي الموسم الماضي مع أهلي جدة السعودي 13 مباراة بالدوري، و3 بالكأس، ومباراتان بدوري أبطال آسيا، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 3

وتألق بلايلي بشكل لافت مع المنتخب الجزائري الذي استطاع التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر صيف 2019.